Итоги масштабной проверки Росздравнадзора на Урале: врачи не выполняли протокол лечения каждого четвертого погибшего пациента

Росздравнадзор провел внеплановую масштабную проверку организации оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом сообщили в самом ведомстве, уточнив, что поводом для ревизии стал высокий уровень смертности в регионе, в том числе – от инфекционных и паразитарных болезней (на 7,4 %).

«Несмотря на то, что в 2018 году основные показатели смертности стали снижаться, [в Свердловской области] они остались выше, чем показатели в РФ (на 8,4 %) и выше, чем в УрФО (на 13,7 %). В 2019 году продолжается рост показателя общей смертности по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в том числе за счет роста смертности от новообразований, болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания», – сообщили в Росздравнадзоре, уточнив, что статистика говорит «о недостаточных мерах, предпринимаемых в регионе по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни населения».

Проверка выявила, что в Свердловской области нет взаимодействия между областным минздравом и горздравом Екатеринбурга, а медорганизации, которые работают в системе ОМС, «неэффективно задействованы в оказании медицинской помощи населению». «Отсутствует выстроенная единая система маршрутизации пациентов: выявлены факты непрофильной госпитализации пациентов по профилям «острое нарушение мозгового кровообращения» и «острый коронарный синдром». Не решен вопрос рационального размещения профильных отделений для лечения сосудистых катастроф, в ряде муниципальных образований имеется большое плечо доставки (более 100 км) и длительное время доставки (более двух часов), что приводит к рискам гибели пациентов во время транспортировки», – подчеркнули в Росздравнадзоре.

Из-за разной подчиненности медучреждений (полномочия в сфере здравоохранения по Екатеринбургу относятся к горздраву администрации, а по области – к минздраву региона) система скорой медпомощи децентрализована, «что негативно влияет, как на время доезда до места вызова, так и на качество оказания СМП». «В регионе не выстроена структура организации оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в амбулаторной сети. Отсутствуют отделения и кабинеты неотложной помощи, оснащенные необходимыми изделиями для оказания экстренной медпомощи, а медперсонал неотложек не имеет должной подготовки», – сказали в ведомстве.

В Росздравнадзоре выяснили, что в Свердловской области не сформирована система диспансерного наблюдения пациентов на уровне первичного звена. То есть тех, кто прошел диспансеризацию, не ставят на диспансерный учет, а информация о пациентах, которые лечились в стационаре, не передается в поликлиники по месту жительства, не выстроена эффективная система кураторства.

«Наблюдается выраженный кадровый дефицит, не принимаются достаточные меры для сохранения и привлечения медицинских кадров в медучреждениях», – вынесли вердикт в надзорном ведомстве.

Отдельно проверка затронула стандарты оснащения в свердловских больницах. «Отмечается простой и снижение нагрузки на медицинское оборудование, в том числе «тяжелое», что негативно влияет, как на доступность оказания медицинской помощи, так и на показатели смертности, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – ввиду несвоевременной диагностики патологических процессов и позднего начала лечения», – сообщили в Росздравнадзоре.

Кроме того, проверка показала, что не во всех патологоанатомических отделениях проводятся исследования биопсийного материала, не соблюдаются сроки проведения прижизненных патологоанатомических исследований. В целом патологоанатомическая служба региона не соответствует современным требованиям. «По результатам целевой экспертизы качества летальных случаев, проводимой страховыми медицинскими организациями, выявлены факты невыполнения стандартов лечения и клинических протоколов, практически в каждой четвертой проэкспертированной в 2018 году истории болезни», – сказали в ведомстве.

Ответили там и на жалобы пациентов, которые сообщают о нехватке льготных лекарств. О таких ситуациях «Новый День» писал, рассказывая о жалобах больных диабетом (в аптеках им не выдают инсулин и тест-полоски), астмой и онкологическими заболеваниями. «Регламент взаимодействия участников реализации программ льготного лекарственного обеспечения, утвержденный приказом министерства, не исполняется. Министерством не в полной мере и своевременно обеспечиваются права отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях за счет средств областного бюджета. Министерством еженедельно существенно занижаются данные о количестве необеспеченных рецептов», – добавили в Росздравнадзоре.

В ведомстве уточнили, что ранее выдавали предписание местному минздраву с требованием устранить нарушения, однако оно не было выполнено. Теперь замминистра здравоохранения Свердловской области ждет штраф за нарушение ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ. «В адрес министра здравоохранения Андрея Цветкова вынесено представление о принятие мер по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению. Материалы по результатам проверок направлены в Министерство здравоохранения РФ, Генеральную прокуратуру РФ, губернатору Свердловской области», – добавили в ведомстве.

В самом свердловском минздраве не стали комментировать результаты проверки. Ревизию Росздравнадзора прокомментировал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. «Бед столько, что клейма ставить негде. Нечего гадать, что предпринимать. Припарки не помогут. Штрафы, предписания на верхушку областного минздрава не действуют. Полное обновление штата управленцев – единственный выход из ситуации. Попрошу Генпрокуратуру и главного федерального медика Веронику Скворцову прокомментировать результаты проверки, устроенной Росздравнадзором», – написал он в своем фейсбуке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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