Онкобольные в Екатеринбурге не могут получить дорогих лекарств

Екатеринбург, Июнь 20 (Новый День, Екатерина Норсеева) ‒ В Екатеринбурге пациенты онкологов жалуются на нехватку сильнодействующих и дорогих лекарств в муниципальных аптеках, которые выдают препараты по рецепту врача.

Как рассказал «Новому Дню» житель города, который проходит лечение от онкологического заболевания, накануне он как обычно приехал в муниципальную аптеку на улице Саперов, 3, чтобы получить лекарство ‒ бусерелин. Это гормональный препарат, который должен приниматься строго в срок, назначенный врачом. Еще в мае бусерелин обменивали на рецепт от врача в момент обращения в аптеку, теперь же мужчине предложили встать в очередь. «Сказали, что лекарства нет на складе, что его, может, 29 июня привезут, а может, и 3 июля. А этот укол нужно делать строго в срок», ‒ сказал собеседник «Нового Дня». По его словам, раньше подобных проблем не наблюдалось. Ситуация осложняется тем, что препарат дорогой ‒ он стоит порядка 3 тысяч рублей, поэтому дефицитное лекарство могут позволить купить себе не все пациенты онкологов в Екатеринбурге. Кстати, об аналогичных проблемах рассказывают и другие уральцы, которым также для лечения «рака» назначают трипторелин. Он тоже гормональный и он тоже кончился в аптеках. Правда, стоит он еще дороже ‒ около 5,5 тысячи рублей.

В аптеке на Саперов, 3, «Новому Дню» подтвердили, что существует очередь, но не пояснили, почему она образовалась. «Порядок такой ‒ вы отдаете рецепт, вас записывают в очередь, когда лекарство придет, мы вам позвоним, ‒ сообщили агентству в аптеке. ‒ В течение десяти дней мы должны будем вас лекарством обеспечить. Десяти рабочих дней, конечно».

В управлении здравоохранения Екатеринбурга «Новому Дню» объяснили, что покупкой препаратов, которые выдаются бесплатно онкобольным, в том числе ‒ через муниципальные аптеки, занимается областной минздрав. В региональном ведомстве, в свою очередь, заверили, что дефицита нет. «Мы проверили, оба указанных препарата в настоящее время есть на складе», ‒ сказали в ведомстве. Там сообщили, что, возможно, какой-то сбой произошел в конкретной аптеке, поэтому в случае возникновения каких-то трудностей пациентам лучше обращаться в фармотдел министерства. Однако там уточнили, что срок поставки 10 рабочих дней ‒ действительно нормативный, пациенты об этом, как правило, знают, поэтому фактически нарушения нет.

Напомним, в начале июня этого года во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратилась волонтер-медик Алевтина Киселева. Она рассказала о проблемах лечения онкобольных, в том числе ‒ о нехватке лекарств в больницах. Год назад с похожим вопросом к главе государства обращалась Дарья Старикова, девушка сама заболела раком, и рассказывала о том, как ее неправильно лечили. Совсем недавно, в мае этого года, она умерла. Добавим, что онкология должна стать «абсолютным приоритетом здравоохранения в 2018 году» ‒ такое заявление ранее делала глава минздрава РФ Вероника Скворцова.

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