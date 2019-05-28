Минздрав изменил правила лечения россиян

Сегодня, 28 мая, в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в приказе Минздрава. Согласно документу, профилактическая работа поликлиник будет усилена. В частности, в течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр россиян. Это позволит понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие заболевания распространены в регионах. По итогам для каждого жителя определят группу здоровья.

В случае если при обследовании у человека будет выявлено хроническое заболевание, ему назначат диспансерное наблюдение. Таких пациентов будут обследовать несколько раз в год. Для того чтобы пациент не забыл о необходимости посетить врача, ему об этом напомнят представители больницы и представители страховой компании, которая выдала полис ОМС.

Новые правила также обязывают страховые компании работать с обращениями и жалобами граждан и помогать им в спорных ситуациях. Кроме этого, страховые представители могут назначить экспертизу полученного лечения, если пациент усомнится в его качестве. Напомним, что в начале мая в России вступили в силу новые правила прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Изменения коснулись граждан старше 40 лет: в соответствии с правилами, они смогут проходить такие обследования ежегодно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.05.19

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