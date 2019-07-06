В 2019-2020 годах в России пройдет диспансеризация взрослого населения

В этом и следующем годах в России проведут всеобщую диспансеризацию взрослого населения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Провести в 2019 и 2020 годах всероссийскую диспансеризацию взрослого населения РФ», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Контролировать проведение поручено Росздравнадзору и Фонду обязательного медицинского страхования. За информационную кампанию для населения ответственны Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минспорта, Минтранс и Минтруда.

В настоящее время всем россиянам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендовано проходить медосмотры раз в три года. После 40 лет это необходимо делать ежегодно. Предпенсионеры имеют возможность брать на диспансеризацию два дня каждый год.

Комплекс мер по улучшению здоровья граждан России предусмотрен нацпроектом «Здравоохранение». Одна из целей – увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. В общей сложности на реализацию нацпроекта запланировано потратить 1,36 трлн рублей

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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