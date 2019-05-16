Минтруда хочет увеличить отпуск россиянам

Министерство труда и соцзащиты РФ готовит поправки в законодательство. Ведомство считает необходимым предоставить россиянам дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета».

Отмечается, что нововведение коснется россиян в возрасте от 40 лет – они смогут ежегодно проходить диспансеризацию в счет оплачиваемого отпуска. По данным издания, разработать поправки в Трудовой кодекс Минтруду поручил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Уточняется, что крайний срок разработки и представления изменений установлен на 20 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.19

У большинства россиян не хватает денег на сбережения. / Суд вынес решение по двум десяткам активистов, задержанных в сквере у театра драмы. / Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»