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Четверг, 16 мая 2019, 16:11 мск

Новости Общество

Минтруда хочет увеличить отпуск россиянам

Министерство труда и соцзащиты РФ готовит поправки в законодательство. Ведомство считает необходимым предоставить россиянам дополнительный день оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета».

Отмечается, что нововведение коснется россиян в возрасте от 40 лет – они смогут ежегодно проходить диспансеризацию в счет оплачиваемого отпуска. По данным издания, разработать поправки в Трудовой кодекс Минтруду поручил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Уточняется, что крайний срок разработки и представления изменений установлен на 20 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.05.19

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