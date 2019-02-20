«Важно, чтобы не просто обновилась вывеска»: Путин потребовал прийти к «медицине мечты»

Медицинская помощь должна быть доступной для всех россиян, где бы они ни жили, до конца 2020 года. Такую задачу перед правительством поставил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании федеральному парламенту.

Он отметил, что у людей больше всего претензий к первичному звену – поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам. Граждане жалуются на недельные очереди к медработникам, нехватку специалистов. «В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, просто попасть на прием», – сказал Путин. Президент выразил надежду на скорое решение этих проблем, отметив, что до конца 2020 года должно быть построено и модернизировано 1590 фельдшерских и амбулаторных пунктов.

Кроме того, глава государства поручил кабмину разработать и утвердить высокие стандарты «бережливых» поликлиник. По его словам, этот проект реализуется в нескольких регионах. В результате, отметил Путин, время ожидания в регистратуре и у кабинета врача сокращается в 3-4 раза. Однако, указал он, таких поликлиник очень мало: «Они скорее исключение, чем правило по стране в среднем». Президент велел в 2021 году полностью перевести на новые стандарты все детские поликлиники. «Важно, чтобы не просто новая вывеска появилась, но чтобы люди почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе со стороны государства», – подчеркнул Путин.

При этом, добавил президент, для повышения доступности медицинской помощи необходимо наладить электронную взаимосвязь между больницами, поликлиниками и аптеками.

Касаясь проблемы дефицита кадров, Путин предложил снять возрастные ограничения для участников программы «Земский доктор», чтобы специалисты старше 50 лет также смогли бы получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Говоря о борьбе с онкологическими заболеваниями, глава государства отметил, что в ближайшее 6 лет будет направлен 1 трлн рублей на борьбу с раком. Путин подчеркнул, что важнейшее значение в борьбе с онкологией остается ранняя диагностика. В связи с этим он поручил в обязательном порядке включить в диспансеризацию обследования на онкологию. По его словам, запись на прием должна вестись дистанционно, в том числе на вечернее время и на выходные дни.

Кроме того, президент обратил внимание на оказание полиативной помощи. По его словам, в ней нуждаются до 1 млн человек. Путин напомнил, что в январе посещал детский хоспис в Санкт-Петербурге. Путин призвал депутатов Госдумы как можно быстрее завершить работу над законопроектом об оказании полиативной помощи. Напомним, что данный закон недавно был принят во втором чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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