Половине россиян, прошедших диспансеризацию, необходимо наблюдение у врача

Минздрав подвел итоги проведения диспансеризации среди россиян. Оказалось, что у 52% граждан есть заболевания, которые требуют постоянного наблюдения у врача.

За девять месяцев 2018 года диспансеризацию прошли почти 16 млн человек, это около 70% от планируемого числа, передает РИА «Новости». Из них 52% россиян были отнесены к третьей группе здоровья, то есть они уже имеют заболевания, требующие наблюдения у врача.

Наиболее часто встречаются следующие факторы риска: нерациональное питание – 25%, низкая физическая активность – 18%, курение табака – 12%, рассказали в Минздраве по итогам диспансеризации.

Чаще всего выявляют болезни системы кровообращения, во время диспансеризации их признаки нашли у каждого 25-го гражданина.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.11.18

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