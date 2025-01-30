В России данные диспансеризации хотят использовать для выдачи медсправок водителям

Минздрав РФ подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей. В частности, предлагается использовать данные профосмотров и диспансеризации.

Проект изменений в законодательство подготовлен совместно с профильным комитетом Госдумы. Планируется сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации.

«Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом», – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ о порядке проведения медицинского освидетельствования. Документ позволит передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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