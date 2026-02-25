российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026, 11:07 мск

В России хотят изменить порядок оказания медпомощи детям

В России хотят изменить порядок оказания педиатрической помощи. Медицинские организации предлагается разделить на несколько групп. Об этом говорится в документе, автором которого является Министерство здравоохранения РФ.

Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по профилю «педиатрия», предлагается разделить на три группы, передает РИА «Новости». В первую войдут детские поликлиники и детские поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям.

Во вторую группу войдут детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медорганизациями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров.

К третьей группе предлагается отнести консультативно-диагностические центры для детей, являющиеся самостоятельными медорганизациями, а также консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Медорганизации, оказывающие помощь по профилю «педиатрия» в стационарных условиях, предлагают разделить на три группы. Они будут отличаться наличием отделения и лабораторий, спецификой оказания медицинской помощи и возможности проведения консультаций с применением телемедицинских технологий.

Что касается угрожающих для жизни состояний, если эвакуация не может быть осуществлена в медицинскую организацию второй или третьей А группы, ребенка будут отправлять в клинику, оказывающую помощь детям в экстренной форме в стационарных условиях. Такие центры должны быть оборудованы отделением анестезиологии-реанимации, рентгеновским отделением или кабинетом, клинико-диагностической лабораторией.

«Первичная врачебная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается врачами-педиатрами участковыми, врачами педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами)», – говорится в проекте приказа Минздрава.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

