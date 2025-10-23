российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 14:51 мск

Глава Минздрава: россияне перешли на пустые калории

Россияне стали потреблять больше так называемых пустых калорий и едят сахара в четыре раза больше нормы. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые по сути дела нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы, в том числе, боремся со своими привычками, а эти привычки, они сформированы нашей биологией – это любить сладкое, любить жирное», – сказал глава Минздрава во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

Кроме того, россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных врачами норм, а соли – практически в 2,5 раза. В то же время потребление фруктов и овощей находится на низком уровне и не дотягивает до рекомендованных нормативов.

По словам Мурашко, в настоящее время люди сталкиваются с агрессивным маркетингом. Есть большое количество исследований, которые установили зависимость между рекламой определенного типа продуктов и увеличением веса населения.

Москва, Зоя Осколкова

