Минздрав сообщил о новой болезни из-за вейпов и электронных сигарет

Вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь легких EVALI, сообщил Минздрав РФ. В министерстве предупредили, что симптомы похожи на признаки заражения коронавирусом.

Острое легочное повреждение EVALI выявили у тех, кто использует электронные сигареты и вейпы. Ее выявляемость перестала расти, но и изучение заболевания затормозилось с началом пандемии Covid-19.

Внешние симптомы во многом схожи с коронавирусом: повышение температуры, слабость, кашель и одышка, а одним из первых появляются нарушения пищеварительной системы. При этом, в легких производят патологические изменения, которые заметны при компьютерной томографии.

Эксперты сообщили, что каждый третий мальчик (34%) и каждая пятая девочка в подростковом возрасте пробовали курить. Всего в России курят от 4% до 10% школьников подросткового возраста.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube