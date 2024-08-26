До 10% российских старшеклассников курят сигареты и вейпы

Руководитель Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа Светлана Татарева привела статистику о курении старшеклассников в России.

По словам эксперта, среди подростков пробовали курить каждый третий мальчик (34%) и каждая пятая девочка. Всего в России курят от 4% до 10% школьников подросткового возраста.

«У нас меняется ситуация. Школьники стали меньше курить сигареты, но зато чаще используют вейпы и устройства нагревания табака. Тут нужна профилактическая работа и с детьми, и с родителями, и с педагогами. Культура образования очень важна. Родители зачастую сами используют вейпы и считают, что это более безопасное курение. Поэтому у нас пока неблагополучная ситуация», – сообщила Светлана Татарева на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее уральские наркологи сообщали, что около 80% молодых людей младше 25 лет увлекаются электронными сигаретами. Причем популярность вейпов среди подростков только растет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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