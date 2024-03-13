Наркологи бьют тревогу: каждый пятый подросток в Екатеринбурге курит вейп

Около 80% курящих людей младше 25 лет увлекаются электронными сигаретами. Причем популярность вейпов растет среди подростков, утверждают уральские наркологи. По мнению специалистов, даже редкое употребление электронных сигарет наносит вред здоровью. В Екатеринбурге уже зафиксирован смертельный случай отравления школьника предположительно курительной смесью.

«Содержание никотина в электронных сигаретах может быть минимальным, или не быть вообще. Зато там есть пропиленгликоль и глицерин, которые при соединении с воздухом дают ядовитые вещества. При нагревании различных ингредиентов в устройстве образуются соли тяжелых металлов. Все это попадает в легкие человека и наносит вред легочной ткани. Затем страдают сосуды и кора головного мозга. Курение вейпа может привести к энцефалопатии и гипоксии. Человек становится вялым, нарушается трудоспособность. Чем моложе организм курящего, тем тяжелее последствия», – рассказал на пресс-конференции главный внештатный специалист-нарколог минздрава Свердловской области Олег Забродин.

Главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный добавил, что производство жидкостей для электронных сигарет не регулируется никаким технологическим регламентом, поэтому производитель может добавить в эту смесь все что угодно. Например, сейчас в «безопасных» вейпах есть сульфат никотина – вещество, которое раньше использовали как пестицид.

Поддубный отметил, что популярность электронных сигарет можно объяснить удачным маркентингом. Во-первых, людям, которые хотят бросить курить, предлагают перейти с табака на «безопасные парители» без запаха. На самом деле, курильщик просто меняет способ потребления, а не отказывает от вредной привычки. Подростки «подсаживаются» на вейпы из-за моды. Кроме того, на несовершеннолетних сильно влияет поведение старшего окружения. Если родители курят, то и подросток легко увлечется электронными сигаретами с вкусными добавками.

По данным центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа, в Екатеринбурге курят на постоянной основе 21% подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Порядка 40% из них предпочитают вейпы. Врач Анастасия Бабикова считает, что профилактику курения нужно начинать среди десятилетних школьников, хотя есть случаи, когда дети пробовали вейп в еще более младшем возрасте.

«Подростки воспринимают курение как признак взрослости. Они смотрят на родителей и старших товарищей, которые «парят», и детям кажется, что это безопасно. По закону, продажа электронных сигарет несовершеннолетним запрещена. У нас не было фактов, чтобы дети сами покупали себе сигареты, но они достают запрещенное через старших, как и алкоголь. В Екатеринбурге на профилактическом учете состоят 66 подростков, которые были замечены в употреблении алкоголя и наркотиков. В 2023 году был летальный случай отравления неизвестными токсическими веществами. Проверка показала, что погибший подросток употреблял курительную смесь. В этом году таких случаев не было», – сообщила старший инспектор отдела ПДН УМВД по Екатеринбургу Анастасия Дмитриева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube