Главный свердловской нарколог призвал полностью запретить продажу вейпов: «Исчезнут через три года»

Главный нарколог минздрава Свердловской области Олег Забродин считает, что вейпы исчезнут через три года, если полностью запретить их продажу. По его мнению, электронные сигареты – больше элемент моды или субкультуры, поэтому такая радикальная мера не вызовет ажиотажа на «черном рынке».

«Вейпы нужно запретить, причем запретить нужно смело. Все равно будут люди, которые будут нарушать запреты, но будут и люди, которые соблюдают законодательство, они будут соблюдать новые правила. Само по себе вещество, которое вдыхается, не приводит ни к каким психическим изменениям: не возникает эйфории, каких-то других ощущений. Парение – это лишь подражание курильщикам и какой-то элемент определенной моды, субкультуры, которая скоро пройдет. Я не думаю, что вейпы, по той причине, что они внешне очень схожи с обычной сигаретой и с таким же дымом, где-то на черном рынке будут тиражироваться», – высказал свое мнение Олег Забродин в эфире телеканала ОТВ.

По словам нарколога, чаще всего вейпами увлекаются дети в возрасте 13-16 лет, а затем теряют к ним интерес. Поэтому если запретить продажу электронных сигарет, то через три года вейпы как «модная вещица» станут неактуальными.

Также врач сравнил вред от курения вейпов с профессиональными заболеваниями шахтеров. «Например, заболевания легких у шахтеров, которые работают в шахтах, где есть пыль, это такие заболевания как силикозы, асбестозы и прочие. Это все возникает от того, что люди вдыхают в легкие воздух, смешанный с чем-то. При вдыхании различных смесей происходит оседание на стенках альвеол легких патологических соединений. Они, как нефтяная пленка покрывает поверхность водной глади в случае аварии, также покрывают и альвеолярную ткань изнутри. Мы убиваем альвеолы», – отметил Олег Забродин.

Ранее «Новый День» писал, что в России курят от 4% до 10% школьников подросткового возраста. Причем старшеклассники стали меньше курить обычные сигареты, но чаще используют вейпы и устройства для нагревания табака.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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