Проект федерального бюджета не предусматривает средства на поручение Путина

В проекте федерального бюджета на 2025 год и в целом на предстоящую трехлетку не предусмотрены средства на выполнение поручения главы государства о повышении госрасходов на здравоохранение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный. По его словам, несмотря на запланированный рост доходов госказны, расходы на социальную сферу сокращаются.

«Если мы будем говорить в целом о государственных расходах на здравоохранение в следующем году, они даже уменьшатся по отношению к ВВП в течение трехлетки и составят в 2027 году 3,4% от ВВП. Я напомню, что президент в своем послании говорил о 5 необходимых процентах. Ну, а если говорить о развитых странах, то это от 6 до 12% и даже выше. Это те затраты, которые сегодня несут современные страны для того, чтобы иметь современное здравоохранение. При тех затратах, которые мы сегодня имеем, его не будет», – констатировал парламентарий.

В то же время Куринный с сожалением отметил, что при изучении документа, поступившего из правительства РФ, нет средств для повышения заработной платы медицинским работникам. «А кадровая проблема сегодня самая главная, которая стоит, или самая первая, которая стоит перед отечественным здравоохранением. Это и вымывание кадров, это и недостаток, это и, к большому сожалению, проблемы с подготовкой. Но нынешний бюджет на ближайшую трехлетку не решает этих вопросов», – уточнил депутат.

«Более того, даже заявленные цели, даже новую систему оплаты труда, которая должна быть введена в 26-27 году, пока никаких дополнительных средств ни в бюджете федеральном, ни в бюджете фонда обязательного медицинского страхования мы не видим. Это, конечно, очень печально. Может быть, конечно, появятся какие-то перестановки, но пока этого не произошло», – пояснил Куринный.

По его словам, проблемы с повышение зарплаты медикам уже ощущаются в этом году. «В рамках вчерашнего заседания Госдумы мы обсуждали необходимость выделения на этот год уже дополнительных средств для работников бюджетной сферы, в том числе для медицинских работников, поскольку заработные платы растут быстрее, чем прогнозировалось, а указ президента от 2012 года, майский, знаменитый, его никто не отменял. Соответственно, сегодня большинство регионов не вписываются в свою эту дорожную карту и не выполняют положение указа президента, и для его выполнения требуется выделение дополнительных средств…» – сообщил парламентарий.

Москва, Анастасия Смирнова

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