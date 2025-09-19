российское информационное агентство 18+

Пятница, 19 сентября 2025, 15:20 мск

Здоровье

Подавляющее большинство родителей в России занимаются самолечением своих детей

Большинство российских родителей занимаются самолечением своих детей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Только 17,44% родителей никогда не прибегали к самолечению своих детей, следует из презентации, представленной на лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

По словам главы Минздрава, на такое решение влияет в том числе неправильная коммуникация между врачом и родителями. В результате родители отказываются от медпомощи и выбирают самолечение, передает ТАСС.

Мурашко добавил, что именно в младенческом и детском возрасте закладываются те показатели, которые будут определять здоровье в зрелом возрасте. Поэтому так важно создавать правильные взаимоотношения между педиатром и родителем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

