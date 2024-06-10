российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 июня 2024, 19:48 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белоусов заявил о необходимости качественного лечения военнослужащих

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото из архива пресс-службы Кремля

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в понедельник, 10 июня, на совещании по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации обсудили вопросы проведения реабилитации и протезирования.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в ходе своего выступления Белоусов сказал: «Хочу подчеркнуть, что система оказания помощи участникам СВО должна быть общей. Военнослужащие имеют дополнительные обязанности, связанные с риском для жизни, получают ранения и травмы. Нужно выстроить систему взаимоотношений между ведомствами так, чтобы задача качественного лечения военнослужащих выполнялась наиболее эффективным образом».

«Андрей Белоусов отметил особую важность взаимодействия военного и гражданского сегментов в общей системе здравоохранения», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Здоровье, Политика, Россия, Минздрав РФ,