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Четверг, 3 октября 2024, 12:22 мск

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В бюджет заложили больше денег на льготные лекарства на 2025 год

Россия потратит на льготные лекарства для населения 6,1 млрд рублей в 2025 году. Это больше суммы расходов в 2024 году, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Запланировано увеличение расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 6,1 млрд рублей», – цитирует министра «Интерфакс».

В проект бюджета заложены 1,542 трлн рублей на госпрограмму «Развитие здравоохранения» на 2025 год, что на 207 млрд рублей больше нынешнего уровня финансирования. Расходы на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» запланированы в сумме 788 млрд рублей, из которых 369 млрд на 2025 год.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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