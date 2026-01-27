российское информационное агентство 18+

Вторник, 27 января 2026

Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения гриппа

Министерство здравоохранения России утвердило новые стандарты медицинской помощи при гриппе. Благодаря изменениям общий срок лечения сократится с 15 до девяти дней.

Для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи врачей – инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога и терапевта.

Помимо этого, будут предусмотрены 27 лабораторных исследований, среди которых есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере. Количество анализов зависит от состояния заболевшего.

Перечень препаратов сократился с 51 до 29, из списка убрали, в числе прочего, антибиотики. Вместо них теперь будут выписывать противовирусные препараты.

Благодаря новому стандарту медпомощи средняя продолжительность лечения составит девять дней, утверждают в Минздраве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

