Минздрав разъяснил, за что россияне не должны платить медикам

Министерство здравоохранения РФ опубликовало памятку, в которой перечислены виды медицинской помощи, оказываемой россиянам бесплатно. Перечень бесплатных медуслуг ежегодно утверждается правительством РФ.

В документе говорится, что граждане могут рассчитывать на бесплатную первичную медико-санитарная помощь, оказываемую медработниками со средним медицинским образованием (фельдшеры, акушеры), участковыми терапевтами и педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), а также врачами узкой специальности.

Также россиянам без взимания платы оказывается специализированная медпомощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами, включающая профилактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе в период беременности, родов и послеродовой период, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.

Кроме того, гражданам бесплатно предоставляется высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с использованием, в том числе клеточных технологий и роботизированной техники.

Четвертым, последним пунктом в памятке значится оказание скорой медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства. «При необходимости осуществляется медицинская эвакуация», – указано в документе.

Отмечается, что перечисленные виды медпомощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, диализа, химиотерапии при онкологических заболеваниях, профилактических медосмотров, диспансеризации, а также диспансерного наблюдения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и болезнями, представляющими опасность для окружающих. Помимо этого, пациенты не должны платить за экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), говорится в документе.

Неизлечимо больным пациентам бесплатно предоставляется паллиативная медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях.

Бесплатными также являются назначение и применение в стационарах медикаментов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

Кроме того, при госпитализации ребенка до четырех лет одному из его родителей или законных представителей на бесплатной основе предоставляется спальное место в палате и питание в стационаре.

Если нет возможности провести диагностические исследования в каком-либо медицинском учреждении, пациентов обязаны бесплатно перевезти в другую больницу.

В ноябре Общероссийский народный фронт и фонд «Здоровье» провели опрос медиков, из результатов которого следует, что почти 60% медработников полагают, что в России в 2018 году выросла доля платной медицины в государственных клиниках. 7% респондентов заявили об обратном, а 35% не заметили никаких изменений.

Согласно данным опроса, с неформальными директивами руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги сталкивались около 25% медработников. О случаях навязывания платных услуг известно 20% участникам опроса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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