Врачи оценили доступность бесплатной медицины в РФ: от каждого четвертого требовали навязывать платные услуги

В России в 2018 году выросла доля платной медицины в государственных клиниках. Такого мнения придерживаются 58% медработников, следует из результатов опроса, проведенного Общероссийским народным фондом и фондом «Здоровье» в ноябре этого года. 7% респондентов заявили об обратном, а 35% не заметили никаких изменений.

Медики полагают, что объем платной помощи в государственных медучреждениях растет из-за кадрового дефицита и низких тарифов обязательного медицинского страхования (ОМС). О небольших тарифах ОМС для больниц и поликлиник заявили 64% респондентов, еще 16% медработников, наоборот, считают их достаточными.

С неформальными директивами руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги в 2018 году сталкивались около 25% медработников. Так, в Липецкой области такие указания получала половина медработников, в Мурманской и Вологодской – около 40%, приводит подробности исследования РБК. О случаях навязывания платных услуг известно 20% участникам опроса. По мнению экспертов, такой результат может быть связан с ростом коммерческих медицинских услуг из-за недостаточного финансирования. Медучреждения за счет оказания платных услуг пытаются поднять зарплаты врачам в рамках майских указов президента РФ, полагают они.

Кроме того, медики жалуются на несоблюдение сроков проведения диагностических исследований в клиниках их регионов. Речь идет о маммографии, рентгенологических, ультразвуковых и функциональных исследованиях. 59% врачей приходится ждать МРТ и КТ, а также ангиографию дольше положенного.

В опросе ОНФ участвовали 4 тысячи медработников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов России. В ходе исследования медики высказали свое мнение об объеме и доступности медицинских услуг на коммерческой основе и за счет средств ОМС.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова оценивала долю платных услуг в государственных медучреждениях в 6,8%. Министр уверяла, что она не меняется уже в течение многих лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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