В Крыму районная больница проводила фиктивную диспансеризацию населения

Прокурорская проверка выявила проведение фиктивной диспансеризации населения в главной больнице Советского района Республики Крым.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила районная прокуратура.

Согласно медицинским документам, 34 человека якобы прошли диспансеризацию, однако, как показала проверка, сами местные жители об этом ничего не знали.

В результате действий руководства медучреждения – госбюджет потерял деньги, а граждане лишились положенных по закону медуслуг.

«Таким образом были незаконно использованы денежные средства за проведённые лечебно-диагностические мероприятия, а граждане лишились возможности реализовать право на участие в проведении диспансеризации», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Материалы проверки направлены прокуратурой в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.

Напомним, в Крыму зарегистрирован 101 случай заражения корью за три месяца текущего года.

Показатели заболеваемости значительно выросли по сравнению с прошлым годом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.04.19

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