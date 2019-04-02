В Крыму выросла заболеваемость корью

В Крыму зарегистрирован 101 случай заражения корью за три месяца текущего года. На полуострове объявили о начале «подчищающей иммунизации».

По данным управления Роспотребнадзора по Крыму и городу Севастополю, с начала 2019 года зарегистрирован 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания корью. «Эпидемическое значение для распространения кори в регионах имели завозные случаи из Украины, а также наличие не привитых против кори лиц в очагах инфекции», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Показатели заболеваемости значительно выросли по сравнению с прошлым годом. В 2018 году было лабораторно подтверждено 40 случаев, четверть которых «импортирована» из Украины.

На полуострове начинается «подчищающая иммунизация» против кори детского и взрослого населения. «В настоящее время в Республике Крым и Севастополе вакцина против кори имеется в достаточном количестве. За средства федерального бюджета в марте 2019 года на полуостров поступила очередная партия противокоревых вакцин. Иммунизироваться можно в поликлинике по месту жительства», – отметили в Роспотребнадзоре.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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