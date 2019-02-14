Курганцам официально разрешили прогуливать работу

Работающие жители Курганской области могут использовать один рабочий день для прохождения диспансеризации без проставления «прогула» в табеле. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения трудового законодательства рассказал заместитель директора территориального Фонда ОМС Курганской области Эдуард Вебер.

По его словам, соответствующие изменения в Трудовой кодекс были внесены в конце 2018 года. И уже с 1 января 2019-го они вступили в силу. Воспользоваться правом один раз в три года прогулять работу ради прохождения диспансеризации смогут сотрудники старше 21 года.

При этом за ними сохраняется не только место, но и средний заработок за «медицинский» день. Чаще – два рабочих дня один раз в год – пропустить службу без ущерба для кармана смогут сотрудники предпенсионного возраста и те, которые уже получают пенсию по старости или пенсию за выслугу лет.

Как поясняет специалист по связям с общественностью Территориального Фонда ОМС Курганской области Екатерина Игнатюк, освобождение предоставляется на основании письменного заявления сотрудника, а дни освобождения от работы согласовываются с работодателем.

Курган, Марина Марамыгина

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