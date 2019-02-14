российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 13:27 мск

Новости Курган

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Курганцам официально разрешили прогуливать работу

Фото Pixabay

Работающие жители Курганской области могут использовать один рабочий день для прохождения диспансеризации без проставления «прогула» в табеле. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения трудового законодательства рассказал заместитель директора территориального Фонда ОМС Курганской области Эдуард Вебер.

По его словам, соответствующие изменения в Трудовой кодекс были внесены в конце 2018 года. И уже с 1 января 2019-го они вступили в силу. Воспользоваться правом один раз в три года прогулять работу ради прохождения диспансеризации смогут сотрудники старше 21 года.

При этом за ними сохраняется не только место, но и средний заработок за «медицинский» день. Чаще – два рабочих дня один раз в год – пропустить службу без ущерба для кармана смогут сотрудники предпенсионного возраста и те, которые уже получают пенсию по старости или пенсию за выслугу лет.

Как поясняет специалист по связям с общественностью Территориального Фонда ОМС Курганской области Екатерина Игнатюк, освобождение предоставляется на основании письменного заявления сотрудника, а дни освобождения от работы согласовываются с работодателем.

Курган, Марина Марамыгина

Курган. Другие новости 14.02.19

В Кургане раздуют «штат» городских депутатов. / «Он схватился и дожал». Глава Зауралья добился федеральных денег на строительство больницы. / В Кургане ЮТэйр вынудил мать купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов на рейс до Москвы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Курган, Урал, Здоровье, Общество, Россия,

Новости партнеров