У 200 тысяч россиян обнаружили раковые опухоли в ходе диспансеризации

По данным Минздрава, в 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований. В большинстве случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии.

Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 21,9 млн россиян, или 92% от запланированного числа, передает RT. Обнаружение онкозаболеваний составило 910,3 случая на 100 тысяч человек.

Частота впервые выявленных случаев рака шейки матки составила 11,3 на 100 тысяч человек, рака молочной железы – 73,3 на 100 тысяч россиян, колоректального рака (рака толстой кишки и ее придатка) – 15,8 случая на 100 тысяч.

В 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии. Почти за всеми пациентами, у которых впервые обнаружили рак, было установлено диспансерное наблюдение, сообщили в Минздраве.

В начале мая вступили в силу новые правила диспансеризации и профилактических осмотров. Россияне в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года. При этом гражданам старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

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