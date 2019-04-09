В Госдуме выступили против идеи проверять здоровье вступающих в брак

В Госдуме выступили против инициативы проводить медицинское обследование вступающих в брак пар.

Ранее с такой идеей выступила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она предложила направлять вступающих в брак людей на диспансеризацию и полное медицинское обследование. По мнению чиновницы, это повысит ответственное отношение молодежи к будущему родительству и сформирует институт здоровой семьи.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина напомнила о Конституции РФ, согласно которой единственным препятствием для вступления в брак может быть только юный возраст. «Получается, что, если кто-то не пройдет диспансеризацию, его лишат права на создание семьи? Это недопустимо», – отметила депутат в комментарии ИА «Москва», подчеркнув, что «укрепление семейных ценностей таким образом точно не произойдет».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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