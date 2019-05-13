«Дети не защищены со всех сторон»: кардиолог раскрыл, почему школьники умирают на уроках физкультуры

Главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров раскрыл причину внезапных смертей школьников на уроках физкультуры. По словам специалиста, дети умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медработников, способных оказать первую медицинскую помощь.

Детский кардиолог в интервью телеканалу «Звезда» отметил, что в России число сердечных приступов у учащихся в год ненамного превышает статистику цивилизованных стран, однако на Западе почти половину детей с остановкой сердца удается спасти. По словам Макарова, в мире сердечные приступы фиксируются в среднем у 1,1 школьника на 100 тысяч учеников. При этом «половину детей в мире в развитых странах спасают», указал он. В российских же школах в год, продолжил специалист, в среднем 1,4 случая остановки сердца у учащихся заканчивается летальным исходом.

Педиатр констатировал наличие в России проблемы с системой оказания первой медицинской помощи в школах. По словам детского кардиолога, школьные медсестры не смогут помочь ребенку в случае остановки сердца, поскольку в учебных учреждениях отсутствует необходимая техника. «У нас… системы первой помощи абсолютно не существует, потому что ни в одной школе вам не будут оказывать первую помощь, даже если там будет медсестра или врач», – заявил Макаров, подчеркнув, что некоторые врачи-кардиологи даже не знают об автоматических наружных дефибрилляторах.

Специалист убежден, что в случае вовремя оказанной медпомощи многих детских смертей в России от остановки сердца после серьезной физической нагрузки можно было бы избежать. По его словам, для этого нужна ранняя диагностика. Однако, указал педиатр, диспансеризация в России проходит на высоком уровне, но далеко не все медработники способны проанализировать полученные в результате обследования данные: «У нас ЭКГ делают всем детям. Но у нас не знают, что на них смотреть». Макаров рассказал, что по итогам судебных медэкспертиз после случаев детских смертей в школе выясняется, что у погибших детей «были очевидные заболевания, которые не то что врачи пропустили, они их не увидели, не выявили». «Наши дети не защищены со всех сторон. Сначала им не выявляют те заболевания, которые имеют риск, потом не могут оказать первую помощь», – признал медик.

Кроме того, Макаров обратил внимание на то, что причина детских смертей в учебных заведениях таится и в несовершенстве закона. «У нас хромает федеральный закон о первой помощи. И даже врач, выйдя и сняв халат, уже не имеет права оказать медицинскую помощь, – отметил педиатр. – Такой парадокс. Это 323-й закон, который не один раз ходил туда-сюда в Госдуме». Детский кардиолог уточнил, что в России оказание первой помощи людьми неврачебных специальностей не закреплено законодательно. В статье 31 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» указывается, что первую помощь при наличии соответствующей подготовки (или) навыков могут оказать «другие лица». Но кто именно относится к этим «другим лицам», не уточняется.

Специалист рассказал, что в столице Казахстана Нур-Султане из-за нескольких летальных случаев в школах власти решили снабдить все школы города автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД) и научить ими пользоваться персонал. В России же, даже если в учебных заведениях появятся такие приборы, педагоги не смогут ими воспользоваться, поскольку это будет трактоваться как нарушение закона.

Стоит отметить, что прошлом году в российских школах произошло несколько случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры. В октябре в школе на западе Москвы 14-летний ученик умер на уроке физкультуры. Мальчик резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Год назад в новой Москве при аналогичных обстоятельствах умерла 16-летняя школьница. В октябре 2017 года 10-летний мальчик скончался на уроке физкультуры в красноярской школе. Школьнику стало плохо во время пробежки. Мальчик упал и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой не смогли его спасти. В марте 2019 года в Костроме 15-летняя школьница потеряла сознание на уроке физкультуры. Медикам «неотложки» удалось реанимировать ученицу и доставить в больницу, но впоследствии она умерла.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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