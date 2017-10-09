211 российских школьников погибли за год на уроках физкультуры

Глава Минобрнауки Ольга Васильева озвучила данные о количестве смертей на уроках физической культуры в российских школах. 211 учащихся погибли в 2016-2017 учебном году, заявила министр в ходе заседания в Совете федерации по науке, образованию и культуре.

Васильева связала сложившуюся ситуацию с развитием политики защиты персональной информации, пишут «Известия». «Персональная защита данных к чему привела – у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок», – отметила министр.

По словам главы Минобрнауки, ведомство планирует возродить группы здоровья, по которым учеников разделяли согласно рекомендациям врачей. Васильева уточнила, что это позволит разделить нагрузку, а также ввести каждого учителя в курс дела относительно того, какой диагноз у ребенка.

Кроме того, министр сообщила о наличии проблем при проведении школьных олимпиад. «Не все хорошо в олимпийском движении», – сказала Васильева, имея в виду коррупционную составляющую.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.17

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