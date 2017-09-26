На Урале во время урока литературы умерла ученица 11 класса

Прокуратура Серова срочно организовала проверку по факту смерти ученицы 11 класса местной школы № 13, скончавшейся сегодня во время урока литературы. Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. Также по данному факту организована проверка Серовским межрайонным следственным отделом свердловского управления СКР.

Известно, что литература у 11-классников была вторым уроком. На нее они пришли после физкультуры. Неожиданно одной из учениц стало плохо, она потеряла сознание. Ей пытались оказать помощь в школьном медкабинете. Скорая помощь приехала буквально через несколько минут, и медики начали реанимационные мероприятия, но спасти школьницу не удалось. По предварительным данным, у погибшей был порок сердца.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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