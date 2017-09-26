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На Урале во время урока литературы умерла ученица 11 класса

На Урале во время урока литературы умерла ученица 11 класса

Прокуратура Серова срочно организовала проверку по факту смерти ученицы 11 класса местной школы № 13, скончавшейся сегодня во время урока литературы. Об этом РИА «Новый День» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. Также по данному факту организована проверка Серовским межрайонным следственным отделом свердловского управления СКР.

Известно, что литература у 11-классников была вторым уроком. На нее они пришли после физкультуры. Неожиданно одной из учениц стало плохо, она потеряла сознание. Ей пытались оказать помощь в школьном медкабинете. Скорая помощь приехала буквально через несколько минут, и медики начали реанимационные мероприятия, но спасти школьницу не удалось. По предварительным данным, у погибшей был порок сердца.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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