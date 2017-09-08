Красноярский школьник умер после урока физкультуры

В городе Ачинск Красноярского края 13-летний школьник скончался после урока физкультуры.

Трагедия произошла в школе №3 накануне. Школьнику стало плохо на уроке физкультуры. Подростка доставили в больницу в состоянии клинической смерти, но, несмотря на усилия реаниматологов, спасти школьника не удалось, сообщает издание zapad24.ru со ссылкой на медиков.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту смерти мальчика, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета Ольга Шаманской, у школьника имелось заболевание, врачи запретили ему тяжелые физические нагрузки. Однако, несмотря на запрет медиков, ученик выполнял физупражнения. По данным СМИ, подросток страдал заболеванием сердца.

В школе, где произошло ЧП, проводится служебная проверка.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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