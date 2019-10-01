Десятиклассник скончался на уроке физкультуры на Алтае

Ученик 10 класса скончался на уроке физкультуры в Чойской средней школе в Республике Алтай. Подросток потерял сознание во время упражнения на перекладине. Следователи начали проверку по факту смерти школьника, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, десятиклассник почувствовал себя плохо во время упражнений на перекладине и потерял сознание. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь фельдшером школы и физруком, подросток умер.

В настоящее время следователи выясняют, при каких обстоятельствах ученик был допущен к физкультуре, проводилось ли перед этим обследование его состояния здоровья. Тело подростка направлено на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти.

Накануне учащийся одного из колледжей Башкирии скончался после урока физкультуры. 17-летнему первокурснику стало плохо после физических упражнений. Студента госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, подросток скончался. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Горно-Алтайск, служба информации РИА «Новый День»

Горно-Алтайск. Другие новости 01.10.19

На следователя напали с ножом у входа в здание СКР в Москве. / От ледника Антарктиды откололся рекордных размеров айсберг. / В горах Крыма спасли семерых туристов из Москвы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»