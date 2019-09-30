В Уфе студент скончался после урока физкультуры

Учащийся одного из колледжей Башкирии скончался после урока физкультуры. Обстоятельства произошедшего выясняет СКР.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 17-летнему первокурснику стало плохо после физических упражнений. Студента госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей подросток скончался.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, опрашивают однокурсников, преподавателей и родных.

Кроме того, правоохранители выяснят, были ли у студента заболевания, которые могли стать причиной смерти.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 30.09.19

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