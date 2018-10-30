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Вторник, 30 октября 2018, 11:25 мск

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ЧП в Москве: школьник умер на уроке физкультуры

В московской школе на западе Москвы 14-летний ученик умер на уроке физкультуры. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик, вышел на улицу для занятия физкультурой, резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую, однако спасти подростка не удалось.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Следователи в рамках проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения, а также одноклассники.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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