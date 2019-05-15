В Архангельске школьница умерла после урока физкультуры

В Архангельске вчера, 14 мая, после урока физкультуры умерла школьница. Как сообщили в пресс-службе СКР, около 11:00 14-летняя учащаяся общеобразовательной школы во время урока физкультуры, который проходил на набережной Северной Двины, почувствовала себя плохо. Во время госпитализации школьница скончалась.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей» (ч.2 ст.109 УК РФ). Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Истребованы медицинские документы из учреждений, где наблюдалась девочка.

Следователи допрашивают свидетелей и медработников, оказывавших неотложную помощь. По предварительным данным, школьница наблюдалась в лечебном учреждении в связи с имеющимся заболеванием, но освобождения от физических нагрузок не имела. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям медиков.

Как писал «Новый День», главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров раскрыл причину внезапных смертей школьников на уроках физкультуры. По словам специалиста, дети умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медработников, способных оказать первую медицинскую помощь.

Детский кардиолог отметил, что в России число сердечных приступов у учащихся в год ненамного превышает статистику цивилизованных стран, однако на Западе почти половину детей с остановкой сердца удается спасти. По словам Макарова, в мире сердечные приступы фиксируются в среднем у 1,1 школьника на 100 тысяч учеников. При этом «половину детей в мире в развитых странах спасают», указал он. В российских же школах в год, продолжил специалист, в среднем 1,4 случая остановки сердца у учащихся заканчивается летальным исходом.

В марте 2019 года в Костроме 15-летняя школьница потеряла сознание на уроке физкультуры. Медикам «неотложки» удалось реанимировать ученицу и доставить в больницу, но впоследствии она умерла. В прошлом году в российских школах произошло несколько случаев смертей от остановки сердца на уроках физкультуры. В октябре в школе на западе Москвы 14-летний ученик умер на уроке физкультуры. Мальчик резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Год назад в новой Москве при аналогичных обстоятельствах умерла 16-летняя школьница. В октябре 2017 года 10-летний мальчик скончался на уроке физкультуры в красноярской школе. Школьнику стало плохо во время пробежки. Мальчик упал и потерял сознание. Прибывшие врачи скорой не смогли его спасти.

По официальным данным Миобрнауки, в 2016-2017 учебном году на уроках физкультуры погибли 211 учащихся.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 15.05.19

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