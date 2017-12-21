Опасный урок: в Москве школьница умерла на физкультуре

В Москве на уровне физкультуры в умерла школьница. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.
По информации ведомства, трагический случай произошел в учебном заведении в Кузьминском районе. По предварительным данным, во время урока ученица 2001 года рождения почувствовала себя плохо и потеряла сознание. При этом учитель оказал школьнице первую помощь, незамедлительно вызвал «скорую», однако девочка скончалась.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников школы и одноклассников погибшей.
Напомним, в октябре глава Минобрнауки Ольга Васильева озвучила данные о количестве смертей на уроках физической культуры в российских школах. Как заявила тогда министр, в 2016-2017 учебном году погибли 211 учащихся.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 21.12.17
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