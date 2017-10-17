В Красноярске разбираются в гибели ребенка на уроке физкультуры

Десятилетний мальчик скончался на уроке физкультуры в красноярской школе №12. По факту трагедии проводится проверка, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, школьнику стало плохо во время пробежки. Мальчик упал и потерял сознание. Отмечается, что ребенку оказывали помощь школьный врач и медики скорой помощи. Но, несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок умер. Предположительно, причиной его гибели стали проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы.

По факту смерти школьника проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям медработников. Следователи изучают медицинскую карту мальчика.

Напомним, неделю назад глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что в минувшем учебном году на уроках физкультуры в российских школах погибли 211 учащихся. Министр связала сложившуюся ситуацию с развитием политики защиты персональной информации. По ее словам, персональная защита данных привела к тому, что «у нас нет медицинских карт, мы не знаем, чем болен ребенок».

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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