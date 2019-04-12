Сумма просроченной задолженности по зарплате на Среднем Урале выросла почти в 26 раз

В Свердловской области за год стремительно выросла просроченная задолженность по заработной плате.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, по состоянию на 1 апреля 2019 года суммарная задолженность по зарплате составила 39,1 млн рублей. По сравнению с 1 марта она увеличилась незначительно – всего на 2,3 млн рублей или на 6,3%. Но если сравнивать с 1 апреля 2018 года, то рост составил 25,8 раз или 2580%.

О задолженности перед своими сотрудниками заявили 8 организаций, общее число работников-кредиторов – 872 человека. Отметим, что почти все они представители т.н. реального сектора экономики. Больше всего их среди производителей электродвигателей – 353 человека, которым работодатели должны 20,7 млн рублей. На втором месте – животноводы, разводящие крупный рогатый скот: 256 человек недополучили 2,87 млн рублей. Сто работников ЖКХ недополучили 2,8 млн рублей, 85 производителям теле- и радиооборудования работодатели задолжали 10,5 млн рублей. 58 производителям кирпича не заплатили 874 тысячи рублей.

Екатеринбург, служба информации

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