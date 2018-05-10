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Вторник, 15 мая 2018, 15:57 мск

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Куйвашев перепишет «Пятилетку развития» под новые майские указы Путина

Губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству скорректировать программу «Пятилетка развития» с учетом установок, данных Владимиром Путиным после инаугурации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного кабинета министров первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Президент велел стране к 2024 году войти в пятерку крупнейших экономик мира, сократить смертность и повысить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность вдвое, улучшать жилищные условия не менее чем для 5 миллионов семей в год и так далее. По подсчетам Дмитрия Медведева, на это потребуется как минимум 8 трлн рублей.

Екатеринбург, служба информации

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