В экологическом рейтинге регионов по итогам весны последней стала Свердловская область

Организация «Зеленый патруль» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны-2019. Из всех федеральных округов самая неблагополучная экологическая ситуация – в УрФО. А замыкает список регионов Свердловская область.

В первую десятку рейтинга вошли: Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская область, Магаданская, Мурманская области, Республика Коми, Ульяновская область.

Топ-10 регионов с худшей экологической обстановкой: Тульская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Московская область, Красноярский край, Оренбургская область, Нижегородская область, Иркутская область, Челябинская область, Свердловская область.

Добавим, последние два места стабильно делят Челябинская и Свердловская области. Несколько лет назад Среднему Уралу удавалось держаться на втором месте с конца, оставляя в аутсайдерах Челябинскую область. Однако начиная с 2018 года соседний регион окончательно передал пальму первенства худших Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

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