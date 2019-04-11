Уральцы стали реже умирать из-за алкоголя и суицида, но чаще – от заболеваний

В Свердловской области продолжает расти смертность, причем в основном за счет тяжелых заболеваний.

По данным Свердловскстата, за два месяца этого года в регионе умерло на 440 человек больше, чем в январе-феврале 2018 года. В пересчете на 1000 человек рост смертности составил 4,7 %. Резко ухудшилась ситуация со смертностью от болезней органов дыхания – по этой причине скончались 372 человека, на 23,1 % больше, чем годом ранее. Также смертность росла из-за онкологии, по этой причине умерли 1744 человека (+7,1%), от инфекций скончались 367 уральцев (+7,1 %), от болезней системы кровообращения – 4993 (+1,3 %). В органе статистики отметили рост смертности из-за убийств на 3,2 %: в 2019 году были убиты 45 жителей региона, в январе-феврале 2018 года 44 человека.

Вместе с тем свердловчане стали реже погибать из-за суицидов и отравлений алкоголем. Покончили с собой 68 человек (-15,5 %), смертельно перебрали со спиртным 42 человека, вдвое меньше, чем годом ранее (-53,8 %).

Данные Свердловскстата подтверждают, что печальная тенденция по смертности в регионе продолжается и в 2019 году. По итогам 2018 года Росздравнадзор подсчитал, что в Свердловской области показатели смертности выше на 8,4 % чем по России и на 13,7 % чем в УрФО. Проверка выявила, что в Свердловской области нет взаимодействия между областным минздравом и горздравом Екатеринбурга, зато есть кадровый дефицит, не хватает льготных лекарств, в ряде муниципалитетов пациентов с инсультом приходится везти за 100 километров.

Екатеринбург, служба информации

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