«Будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – эксперты об идее создать в области агентство по привлечению инвестиций

Создание Свердловского областного агентства по привлечению инвестиций, анонсированное вчера вице-губернатором Сергеем Зыряновым, уже вызвало, мягко говоря, недоумение у свердловчан, знакомых с результатами предыдущей деятельности властей в этом направлении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующие депутаты заксобрания пока высказываются сдержанно. «Кого-то пристроить хотят? У нас же министерство инвестиций есть, зачем еще агентство? Я пока про это ничего не знаю, надо разбираться», – сказал депутат Вячеслав Вегнер. «Комментировать не буду, потому что документов не видел, но по опыту знаю: чем больше начальников, тем меньше дела», – считает председатель бюджетного комитета Владимир Терешков.

Гораздо откровеннее высказались депутаты, работавшие в предыдущем созыве заксо (2011-2016 гг.). Они сомневаются, что от новой структуры будет польза. Бывший депутат Евгений Артюх заявил РИА «Новый День», что создание новых организаций по привлечению средств бессмысленно, если инвесторы не доверяют властям Свердловской области, а никаких особых оснований для такого доверия у них нет. Как основу для такого предположения он приводит пример Корпорации развития Среднего Урала. Напомним, она была создана именно как «специализированная организация по привлечению инвестиций», но ее уставный капитал с годами не рос, а, наоборот, уменьшался. «Вспомните, почти все проекты КРСУ кончили банкротством или просто принесли убытки области – центр малоэтажного строительства, выставочник «Екатеринбург-Экспо». Годами мы закапываем миллиарды рублей в «Титановую долину». Если сложить стоимость всех активов КРСУ, она может оказаться ниже уставного капитала», – высказал свое мнение экс-депутат. Артюх предполагает, что предыдущая структура уже может находиться на грани банкротства, и именно из-за этого власти Свердловской области спешно создают новую организацию с похожими функциями. Напомним, за годы существования КРСУ на Среднем Урале ее деятельность, по разным оценкам, нанесла ущерб свердловской казне, измеряемый миллиардами рублей.

Финансовый аналитик Виталий Калугин тоже считает, что пользы не будет. «Если инвесторы хотят куда-то вложиться, они ищут такую возможность. Если не хотят – то никакими административными методами их не заставить. Агентства и министерства в данном случае бесполезны. В США никто никогда не создавал «Министерство по привлечению инвестиций в Силиконовую Долину». Инвестор идет туда, где, по его мнению, нет рисков. Сделать область такой территорией – это не задача одного министерства, скорее, губернатора или даже Федерации. А в этом агентстве просто будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – считает Калугин.

Бывший депутат заксо Нафик Фамиев отмечает, что пока имеется слишком мало информации о новой областной структуре. «Агентства могут быть при правительстве либо министерстве, но по аналогии с федеральными агентствами их полномочия ограничиваются предоставлением услуг и управлением имуществом. Что значит агентство по привлечению инвестиций? Каких инвестиций – государственных или частных? Каков механизм? Какие полномочия? Что это? Следует ли из этого оптимизация штатов министерства (инвестиций и развития, – прим. ред.)? Недостаточно информации для оценки управленческого решения. Не исключено, что это некая касса трудноучитываемых средств», – предположил экс-депутат.

Напомним, министерство инвестиций и развития было создано в 2014 году. В положении о нем говорится, что оно осуществляет реализацию на территории Свердловской области единой государственной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и привлечение инвестиций. В свете этого действительно не очень понятно, для чего создавать еще и агентство.

Виктория Казакова (справа), министр инвестиций и развития Свердловской области

Свердловский экономист, попросивший не называть его имени, добавляет, что сегодня привлечением инвестиций, по факту, занимаются все министерства регионального правительства, в первую очередь, «материальные», плюс Министерство инвестиций и развития Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала, а также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. «Как они занимаются – видно из статистики по региональной экономике; обеспеченность инвестициями в Свердловской области далеко не лучшая, возможно, ниже среднего по стране, – отмечает эксперт. – Если брать только крупнейшие регионы (свыше одного процента ВВП РФ), то и там место области, мягко говоря, не в верхней части. К слову, по душевому ВРП Свердловская область, конечно, не худшая, но ниже средней по России – впереди нас многие наши прямые конкуренты – Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область, Красноярский край; слава богу, мы еще не достигли уровня Курганской области».

По мнению собеседника «Нового Дня», в минимальном приближении, «если кому-то очень сильно хочется», можно говорить о появлении новой структуры по привлечению инвестиций только и исключительно при следующих условиях.

Первое. Нужно четкое определение, какие инвестиции будут входить в зону ответственности этого агентства и на какие суммы инвестиций будет распространяться эта ответственность. Конкретно.

Второе. Установить прямую зависимость между выполнением показателей эффективности деятельности этого агентства и его существованием – нет показателей, нет агентства.

Третье. Кто в областном правительстве будет отвечать за эффективность этого учреждения, кто конкретно – фамилия, имя, должность. И должна быть связь между нахождением этого человека на этой должности и эффективностью Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

Четвертое. Должна быть публично названа система привлечения инвестиций с описанием задач каждого элемента системы и перечня показателей эффективности и ответственных лиц за каждый из них.

«Отсутствие любого из этих условий ставит крест на эффективности агентства», – резюмирует эксперт.

Екатеринбург, служба информации

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