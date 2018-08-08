Корпорацию развития Среднего Урала обвиняют в подрывной антиинвестдеятельности: предвыборный проект губернатора поставлен на грань выживания

Печально известную Корпорацию развития Среднего Урала (КРСУ) свердловские промышленники обвиняют в подрывной деятельности, которая способна нанести очередной удар по и без того не слишком прочной инвестиционной репутации региона. КРСУ якобы не просто отказывается поддерживать инвестиционно перспективные площадки в области (что является прямой обязанностью корпорации), но, более того, ставит на грань выживания одну из таких особых экономических зон.

Как сообщает ресурс «Панорама УрФО», Корпорация развития Среднего Урала требует через суд от Пышминского технопарка («Производственная площадка Завод ПТО», базируется на территории Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования) срочно вернуть деньги, направлявшиеся как взнос области в уставный фонд нового технопарка и предоставленные для глобальной реконструкции. Сейчас на площадках градообразующего предприятия при поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева развивается масштабный проект по созданию более 3 тысяч рабочих мест, как для молодежи, так и для будущих пенсионеров. Издание подробно описало, какие цели ставились перед предприятием и почему сейчас оно может оказаться на грани выживания. «Новый День» приводит наиболее любопытные факты и комментарии, опубликованные в статье.

В рамках технопарка работают уже 14 организаций разной направленности. Они способны обеспечить сотни попавших под сокращение перед выходом на пенсию россиян рабочими местами. Чтобы вернуть КРСУ средства сейчас, технопарку придется распродать действующее оборудование, заморозить программы развития. Тогда губернаторский проект окажется на грани провала, а многие люди – выброшенными за борт.

В свое время в рамках губернаторской программы КРСУ предоставила 55 миллионов рублей. В то время вся Пышма переживала сложные времена. Потеря такого крупного объекта (завода ПТО) стала бы серьезным ударом по производственной и социальной сферам всего региона. Поэтому областные власти уже тогда начали оказывать предприятию всевозможную поддержку. На территории бывшего градообразующего предприятия, развал которого чуть не погубил целый муниципалитет, стали появляться новые предприятия, изготавливающие разные виды продукции: блочно-модульные каскадные котельные и лифты, которые можно увидеть в жилых домах и торговых центрах Екатеринбурга, Красноярска, Краснодара и Казахстана. Но главным толчком развития промзоны должно было стать создание большого современного технопарка на условиях государственно-частного партнерства. Основным фактором развития проекта регион обозначил вхождение в состав учредителей как раз Корпорации развития Среднего Урала.

Предполагалось, что ее доля составит 49 %. В этом случае областное правительство возлагало на себя полную ответственность за реализацию программы по созданию промышленного парка. Однако сотрудники КРСУ, по всей видимости, решили просто-напросто прибрать к рукам чужой бизнес.

В конце мая 2017 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках своего предвыборного турне посетил Пышму. Тогда, будучи кандидатом на пост губернатора, выдвинутым политсоветом реготделения «Единой России», которым руководит Виктор Шептий, он дал обещание всячески поддерживать развитие на территории завода ПТО современного технопарка. После этого на территорию промышленного парка зашли 14 предприятий, обеспечившие рабочими местами уже более 300 человек.

Как только организация встала на ноги, Корпорация развития Среднего Урала в нарушение обязательств, в том числе предвыборных губернатора и председателя областного парламента, потребовала от предприятия в срочном порядке рассчитаться перед ней по долгам. Смирившись с необязательностью предвыборных обещаний, руководство завода попросило у КРСУ отсрочку, так как на его площадке сейчас развивается очень нужный для государства проект, который необходимо поддержать. Однако корпорация вместо того, чтобы пойти навстречу, решила через суд взыскать задолженность как с самого заемщика, так и с его поручителей. Затребованная КРСУ сумма оказалось солидной – вместе с процентами накопилось 72,7 миллиона рублей.

«Очень странная ситуация, – рассказал корреспонденту «Панорамы УрФО» источник, близкий к руководству завода. – Пышминский завод, как и многие другие уральские предприятия, пострадал от кризиса. В 2014-2015 годах серьезно снизилась инвестиционная активность основных потребителей продукции, но власти завод не бросили. Корпорация развития должна была участвовать в развитии технопарка, всячески его поддерживать. Она вообще была создана при правительстве региона, чтобы помогать бизнесу в реализации инвестиционных проектов. А она вместо этого ведет какую-то свою игру, наплевав на все указания областных властей. И чего она своей подрывной деятельностью хочет добиться? Проект активно поддерживает губернатор Куйвашев. Если из-за старого долга люди останутся без работы, не будут создаваться новые рабочие места, самый сильный удар придется именно на губернатора. Я только один вывод из этого сделать могу: где-то на корабле завелись крысы и их пора травить».

По мнению источника «Панорамы УрФО» в КРСУ, ситуация, которая сейчас разворачивается за спинами губернатора Евгения Куйвашева и его первого заместителя, председателя областного правительства Алексея Орлова, и вовсе «напоминает рейдерский захват из 90-х годов».

«Когда три предприятия там работало, никто так рьяно денег не требовал. Как только была проведена модернизация производства, промышленный парк начал развиваться, сразу захотели вернуть вложенные денюжки. Постоянные судебные разбирательства привели к тому, что завод сегодня не может привлекать денежные средства многих банков, то есть не может нормально развиваться. Эта рейдерская схема старая, проверенная. Фактически сейчас идет шантаж руководства предприятия: выплачивайте все долги либо переписывайте имущество, в противном случае будет еще хуже. ОБЭП по ним плачет», – отметил собеседник агентства.

Как в свою очередь подчеркнул директор пышминского завода ПТО Дмитрий Кравец, сегодня коллектив предприятия, несмотря на непростое положение, продолжает привлекать на площадки технопарка новых партнеров и отрабатывает варианты производства разных видов продукции. Цель: обеспечить рабочими местами попавших под пенсионную реформу россиян – жителей селений Пышминского городского округа и ближайших городов (например, Ирбит, Камышлов, Богданович и Талица). Поэтому руководство предприятия надеется, что Корпорация развития Среднего Урала в ближайшее время все-таки прислушается к мнению губернатора и поддержит его социально значимый проект.

Возлагают надежды резиденты технопарка и на Николая Цуканова, который был назначен полномочным представителем президента РФ в УрФО 26 июня этого года. Цуканов заинтересован в росте индексов промышленного производства и инвестиционной привлекательности на Урале не меньше Куйвашева. Во время своей первой публичной встречи с губернаторами округа он четко дал понять, что намерен непосредственно участвовать во многих региональных проектах. А значит, очевидно, не оставит сложившуюся вокруг пышминского завода ситуацию без внимания.

«Новый День» проследит за развитием ситуации на предприятии и реакцией властей, на которую рассчитывают представители технопарка.

Для справки. Пышминский завод подъемно-транспортного оборудования, на базе которого развивается новый технопарк, был не только одним из крупнейших в России производителей мостовых кранов, но и в течение 80 лет являлся градообразующим предприятием. Сейчас на заводе проводится модернизация оборудования, расширение линейки продукции и географии поставок.

Пышма, Святослав Булгарин

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