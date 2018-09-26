Руководящие работники КРСУ выясняют отношения с подчиненными кулаками, руганью и в суде

Свердловский облсуд оставил без удовлетворения жалобу советника гендиректора АО «КРСУ» Владимира Кочурова на решение Октябрьского райсуда, который отказался отменить выговор, объявленный мужчине работодателем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в апреле 2018 года советник гендиректора КРСУ получил выговор за ненадлежащее выполнение приказа работодателя. Работнику было поручено разработать подробный план мероприятий по привлечению потенциальных инвесторов и реализации имущества ряда ООО, и целый ряд других поручений. План работник сдал, указав в графе «мероприятия» – «Ожидание распоряжений генерального директора, постоянно, 40 часов в неделю, с целью – исполнение распоряжений генерального директора». Как считает сам работник, план был им подготовлен своевременно, однако сдать его в срок он не смог из-за технической опечатки – неправильных дат предстоящей недели. С приказом о выговоре он не согласился и подал в суд. Решением Октябрьского районного суда Екатеринбурга иск был оставлен без удовлетворения. Тогда Владимир Кочуров обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе истец заявил, что работодатель не обеспечил его необходимыми документами, не создал необходимые условия для работы, а также допускал в отношении него враждебные действия оскорбительного характера.

Облсуд пришел к выводу, что взыскание было наложено законно, тем более что ранее сотрудник уже привлекался к дисциплинарной ответственности. В материалах облсуда содержится апелляционное определение от 13 сентября, согласно которому 15 марта истец «применил к заместителю гендиректора физическую силу и оскорбления», за что и получил первый выговор. С учетом изложенного суд счел, что мера дисциплинарного воздействия, примененная в отношении советника генерального директора в виде выговора, соответствует тяжести проступка, является справедливой и обоснованной.

Напомним, АО «Корпорация развития Среднего Урала» было организовано правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В качестве ключевых инвестпроектов для корпорации были отобраны создание и развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», строительство и управление выставочным комплексом «Екатеринбург-Экспо», управление международным аэропортом Кольцово, строительство и управление масштабным жилищным проектом – малоэтажный екатеринбургский поселок «Южный» для работников бюджетной сферы. Во всех этих проектах КРСУ действительно активно поучаствовала, и на выходе регион получил многомиллиардные бюджетные убытки, громкие скандалы, по отдельным направлениям деятельность корпорации была свернута.

Екатеринбург, служба информации

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