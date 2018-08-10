Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановый аудит: «К КРСУ, действительно, очень много вопросов»

С началом осенней сессии свердловского парламента Корпорацию развития Среднего Урала ожидает внеплановая комплексная проверка. Аудиторы региональной счетной палаты и областные законодатели в очередной раз попытаются выяснить – насколько эффективно (или наоборот) корпорация тратит бюджетные деньги и не пора ли в очередной раз поменять руководство КРСУ.

Как стало известно «Новому Дню», с соответствующей инициативой намерен выступить депутат свердловского заксобрания Геннадий Ушаков. «С началом очередной сессии, я думаю, мы совместно поднимем этот вопрос. По опыту работы в бюджетном комитете могу сказать, что счетная палата в текущем режиме отслеживает деятельность КРСУ, но дополнительный аудит на самом деле не помешает. Деньги там большие, и мы выясним, как их расходуют», – пообещал парламентарий.

Его инициатива, судя по всему, получит поддержку и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Андрей Альшевских также уверен в необходимости ужесточения контроля над деятельностью корпорации.

«К Корпорации развития Среднего Урала действительно вопросов очень много, в том числе по эффективности ее работы. Здесь на самом деле надо вплотную заниматься, смотреть, какие есть проекты, кто этими проектами занимается, какие цели и задачи ставятся, что декларируют, и смотреть достижение тех показателей, которые эти проекты предполагали.

Есть чем там позаниматься, есть на что посмотреть. Я считаю, что мы должны брать эти проекты под самое пристальное внимание. Такие как «Титановая долина», все, что связано с экономическими зонами, технопарками. В совокупности надо смотреть. И за основу брать те показатели, которые в смысле создания новых рабочих мест, указ президента никто не отменял.

Я помню по «Титановой долине» те показатели, которые они перед собой ставили по количеству созданных предприятий, по созданию новых рабочих мест, эти показатели – не выполняются. То же самое и по другим площадкам. Потому что красиво декларируются проекты, все это громко обсуждается, а на предмет результатов по этим проектам, к сожалению, мало кто уже обращает внимание», – подчеркнул Андрей Альшевских.

Напомним, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» было организовано правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В качестве ключевых инвестиционных проектов для корпорации были отобраны создание и развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», строительство и управление выставочным комплексом «Екатеринбург-Экспо», управление международным аэропортом Кольцово, строительство и управление масштабным жилищным проектом – малоэтажный екатеринбургский поселок «Южный» для работников бюджетной сферы.

Во всех этих проектах КРСУ действительно активно поучаствовала, и на выходе регион получил многомиллиардные бюджетные убытки, громкие скандалы, по отдельным направлениям деятельность корпорации была свернута.

«Титановая долина»

Запуск «Титановой долины» откладывался годами; в связи с «общей неэффективностью деятельности» – исключение КРСУ из процесса управления ТД; плюс судебные разбирательства в связи с финансовыми нарушениями в деятельности корпорации по проекту ОЭЗ.

После чего КРСУ была отстранена от вопросов реализации проекта ОЭЗ ППТ «Титановая долина», а 22.12.2014 г. перестала быть акционером ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», передав все принадлежащие акции Свердловской области Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

«Екатеринбург-Экспо»

По оценкам экспертов ОНФ, при общей стоимости проекта в 9,5 миллиарда рублей при строительстве четырех павильонов «Екатеринбург-Экспо» минимум 6 миллиардов рублей было потрачено неэффективно. При этом заполнение площадей огромного выставочного комплекса, возводившегося с прицелом на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки «Экспо-2020» – отдельная и весьма проблемная статья. Произошло шестикратное превышение расходов над доходами у соответствующей «дочки» КРСУ – «Уральский выставочный центр». «Налицо не то, что неэффективность, а злоупотребления», – резюмировали аудиторы.

Аэропорт Кольцово

Особой же статьей в деятельности КРСУ, как явствует из доклада Счетной палаты Свердловской области, следует признать махинации с четвертью акций екатеринбургского аэропорта Кольцово, проходивших по графе «потерянные». Не вдаваясь в детали, зимой 2014 года руководство корпорации стало продавать эти бумаги инвесторам, не согласовав свои действия с советом директоров КРСУ.

В результате – сделки были аннулированы, «аэропакет» вернулся в госсобственность. Через некоторое время корпорация была отстранена от управления Кольцово.

Поселок «Южный»

В августе 2016 года суд признал «Центр малоэтажного строительства» («дочка» КРСУ, которая занималась строительством поселка) банкротом. Общая сумма требований кредиторов составляет 721,5 миллион рублей. Недостроенный микрорайон, вероятно, будет включен в конкурсную массу должника. Продать коттеджи вне судебного производства на данный момент не удалось. Судя по генеральному плану поселка, опубликованному на сайте по реализации домов «Южного», на торги выставят 26 коттеджей (10 продано, 4 забронировано), 40 квартир в таунхаусах и один дуплекс (остальные 3 забронированы).

Конкурсное производство по ЦМС продлено до 9 августа 2018 года.

За годы существования КРСУ на Среднем Урале ее деятельность, по разным оценкам, нанесла ущерб свердловской казне, измеряемый миллиардами рублей. К примеру, только к 2014 году аудиторы счетной палаты Свердловской области называют общую сумму убытков областного бюджета в размере 1,4 миллиарда рублей, а также сумму неэффективно использованных бюджетных инвестиций в размере 2 миллиарда 637 миллионов 644 тысяч рублей.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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