Антимидасовская корпорация: китайские и корейские партнеры «Иннопрома» пополнят список «удач» КРСУ

Эксперты и участники международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 назвали екатеринбургскую промэкспозицию – «Русским Ганновером» (в Ганновере ежегодно проходит крупнейшая выставка промышленных технологий в мире). В рамках выставки было подписано свыше 100 договоров и соглашений, среди которых большое количество контрактов и сделок. В том числе соглашения на международном уровне с зарубежными компаниями-производителями и представителями власти из Китая и Республики Кореи.

Зарубежные партнеры выразили готовность инвестировать средства в крупные промышленные проекты на территории Свердловской области, – сообщает пресс-служба «Иннопрома». Контрагентом в вопросах инвестиционного сотрудничества с нашей стороны в данном случае выступила Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая за годы своего существования отметилась, целой серией громких скандалов в процессе реализации инвестпроектов. И в этой связи хотелось бы надеться, что корейские и китайские коммерсанты при заключении соответствующих соглашений о сотрудничестве учли региональную специфику и, скажем так, некоторые особенности в работе уральской корпорации.

Напомним, что ОАО «Корпорация Развития Среднего Урала» была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В качестве ключевых инвестиционных проектов для корпорации были отобраны создание и развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», строительство и управление выставочным комплексом «Екатеринбург-ЭКСПО», управление международным аэропортом «Кольцово», строительство и управление масштабным жилищным проектом – малоэтажный екатеринбургский поселок «Южный» для работников бюджетной сферы.

ОНФ о пропавших на Урале миллиардах

Во всех этих проектах КРСУ действительно активно поучаствовала, и на выходе регион получил многомиллиардные бюджетные убытки, громкие скандалы, по отдельным направлениям деятельности корпорации деятельность свернута.

«Титановая долина»

Запуск «Титановой долины» откладывался годами; в связи с «общей неэффективностью деятельности» – исключение КРСУ из процесса управления «Титановой долиной»; плюс судебные разбирательства в связи с финансовыми нарушениями в деятельности Корпорации по проекту ОЭЗ «Титановая долина».

После чего КРСУ была отстранена от вопросов реализации проекта ОЭЗ ППТ «Титановая долина», а 22.12.2014 г. перестала быть акционером ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», передав все принадлежащие акции Свердловской области Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

«Екатеринбург-ЭКСПО»

По оценкам экспертов ОНФ, при общей стоимости проекта в 9,5 миллиарда рублей на строительстве четырех павильонов «Екатеринбург-ЭКСПО», минимум 6 миллиардов рублей было потрачено неэффективно. При этом, заполнение площадей огромного выставочного комплекса, возводившегося с прицелом на проведение в Екатеринбурге всемирной выставки Экспо-2020 – отдельная и весьма проблемная статья. Налицо шестикратное превышение расходов над доходами у соответствующей «дочки» КРСУ – «Уральский выставочный центр».

«Налицо не то, что неэффективность, а злоупотребления», – резюмировали аудиторы.

Аэропорт «Кольцово»

Особой же статьей в деятельности КРСУ, как явствует из доклада Счетной палаты Свердловской области, следует признать махинации с четвертью акций екатеринбургского аэропорта «Кольцово», проходивших по графе «потерянные». Не вдаваясь в детали, зимой 2014 года руководство корпорации стало продавать эти бумаги инвесторам, не согласовав свои действия с советом директоров КРСУ.

В результате – сделки были аннулированы, «аэропакет» вернулся в госсобственность. Через некоторое время корпорация была отстранена от управления «Кольцово».

Поселок «Южный»

В августе 2016 года суд признал «Центр малоэтажного строительства» («дочка» КРСУ, которая занималась строительством поселка) банкротом. Общая сумма требований кредиторов составляет 721,5 миллион рублей. Недостроенный микрорайон, вероятно, будет включен в конкурсную массу должника. Продать коттеджи вне судебного производства на данный момент не удалось. Судя по генеральному плану поселка, опубликованному на сайте по реализации домов «Южного», на торги выставят 26 коттеджей (10 продано, 4 забронировано), 40 квартир в таунхаусах и один дуплекс (остальные 3 забронированы).

Конкурсное производство по ЦМС продлено до 9 августа 2018 года.

За годы существования КРСУ на Среднем Урале ее деятельность, по разным оценкам, нанесла ущерб свердловской казне, измеряемый миллиардами рублей. К примеру, только к 2014 году аудиторы счетной палаты Свердловской области называют общую сумму убытков областного бюджета в размере 1,4 миллиарда рублей, а также сумму неэффективно использованных бюджетных инвестиций в размере 2 миллиарда 637 миллионов 644 тысяч рублей.

Между тем, потренировавшись на региональных проектах, корпорация, очевидно, решила выйти на международный уровень. Как сообщает КРСУ, за дни ИННОПРОМа-2018 было подписано более десятка соглашений о сопровождении инвестпроектов. Все они направлены на развитие в Свердловской области новых бизнес-проектов, привлечение в регион инвестиций и на сотрудничество с иностранными партнерами.

В частности, КРСУ был подписан меморандум о сотрудничестве с Корейской ассоциацией международной торговли KITA и с китайским металлургичеcким холдингом Ansteel. Первый документ якобы станет опорной точкой для новых проектов и совместных российско-корейских предприятий. В рамках второго соглашения КРСУ обещает привлечь одну из крупнейших в мире металлургических корпораций к финансированию проектов уральских предприятий.

С учетом истории деятельности уральской корпорации остается лишь посочувствовать корейским и китайским партнерам, да и на самом деле жаль инвестиционную репутацию Среднего Урала. Возможно, правда, в случае с зарубежными компаниями, правоохранители, органы исполнительной и законодательной власти, общественные организации хоть как-то смогут обеспечить контроль над деятельностью скандальной КРСУ. Иначе, вновь потратив бюджетные миллиарды, в корпорации в очередной раз сменится топ-менеджмент, инвестиционная деятельность КРСУ пойдет на новый круг, а регион оскандалится уже на международном уровне.

Екатеринбург, Служба информации

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