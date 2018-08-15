Корпорация развития Среднего Урала готова к заключению мирового соглашения с Пышминским торговым домом ПТО

Корпорация развития Среднего Урала выразила готовность к мировому соглашению с Пышминским торговым домом ПТО в развивающемся конфликте хозяйствующих субъектов. В КРСУ представили свою точку зрения на противостояние с пышминскими промышленниками, с которых корпорация пытается взыскать более 70 миллионов рублей. Ранее представители ПТО рассказывали СМИ, что это может поставить местное градообразующее предприятие и пышминский технопарк, базирующийся здесь же, на грань выживания.

Напомним, ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» было организовано правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Взаимодействие КРСУ и пышминской площадки – это история уже нового времени, закончившаяся в арбитражном суде.

Более ранние проекты, с которыми связана деятельность КРСУ, – создание и развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», строительство и управление выставочным комплексом «Екатеринбург-Экспо», управление международным аэропортом Кольцово, строительство и управление масштабным жилищным проектом – малоэтажный екатеринбургский поселок «Южный» для работников бюджетной сферы.

В рамках проекта «Титановая долина» КРСУ исключили из процесса управления проектом – звучала формулировка запуск которой откладывался годами, в связи с «общей неэффективностью деятельности». Кроме того, состоялись судебные разбирательства в связи с финансовыми нарушениями в деятельности корпорации по проекту ОЭЗ. После чего КРСУ была отстранена от вопросов реализации проекта ОЭЗ ППТ «Титановая долина», а 22.12.2014 г. перестала быть акционером ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», передав все принадлежащие акции Свердловской области Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Масштабным задумывалось участием корпорации в «Екатеринбург-Экспо». Насколько это удалось, оценивали, в том числе и эксперты ОНФ. По их оценке, при общей стоимости проекта в 9,5 миллиарда рублей при строительстве четырех павильонов «Екатеринбург-Экспо» минимум 6 миллиардов рублей было потрачено неэффективно. Произошло шестикратное превышение расходов над доходами у соответствующей «дочки» КРСУ – «Уральский выставочный центр». «Налицо не то что неэффективность, а злоупотребления», – резюмировали аудиторы Общероссийского народного фронта.

Особой статьей в деятельности КРСУ, как явствует из доклада Счетной палаты Свердловской области, следует признать манипуляции с четвертью акций екатеринбургского аэропорта Кольцово, проходивших по графе «потерянные». Не вдаваясь в детали, зимой 2014 года руководство корпорации стало продавать эти бумаги инвесторам, не согласовав свои действия с советом директоров КРСУ. В результате – сделки были аннулированы, «аэропакет» вернулся в госсобственность. Через некоторое время корпорация была отстранена от управления Кольцово.

Жилищный проект корпорации – поселок «Южный» – не добавил КРСУ славы. В августе 2016 года суд признал «Центр малоэтажного строительства» («дочка» КРСУ, которая занималась строительством поселка) банкротом. Общая сумма требований кредиторов составляет 721,5 миллион рублей. Недостроенный микрорайон, вероятно, будет включен в конкурсную массу должника. Продать коттеджи вне судебного производства на данный момент не удалось. Судя по генеральному плану поселка, опубликованному на сайте по реализации домов «Южного», на торги выставят 26 коттеджей (10 продано, 4 забронировано), 40 квартир в таунхаусах и один дуплекс (остальные 3 забронированы).

Пышминское предприятие и его взаимодействие с КРСУ – вернуло корпорацию развития в местную повестку.

Не так давно в ряде публикаций СМИ была представлена информация о том, что в настоящее время КРСУ намерена взыскать с пышминского завода ПТО десятки миллионов рублей, что способно разрушить как местную промышленность, так и нанести смертельный удар по развивающемуся пышминскому технопарку. В корпорации не согласились с такой оценкой происходящего и представили собственную точку зрения. В письме корпорации отмечается, что материал, вышедший в том числе на сайте «Нового Дня» со ссылкой на портал «Панорама УрФО» отражает лишь позицию одной из сторон с искажением фактов и формирует отрицательное представление о деятельности Корпорации развития Среднего Урала.

«В материале использованы фразы, которые изначально формируют негативное мнение у читателей: «Печально известная...», «Нанести удар», «рейдерский захват..., «крысы на корабле...» и др. При этом полностью отсутствуют факты и аргументы. А весь материал строится на цитировании утверждений одной из сторон, сообщается в письме. Данным письмом информирую Вас об истинном положении дел по описанным событиям. Допускаем, что журналист и редакция были введены в заблуждение инициаторами публикации.

В материале указано, что завод ПТО получил от КРСУ кредит на создание технопарка: «Корпорация развития Среднего Урала требует через суд от Пышминского технопарка («Производственная площадка Завод ПТО», базируется на территории Пышминского завода подъемно-транспортного оборудования) срочно вернуть деньги, направлявшиеся как взнос области в уставный фонд нового технопарка и предоставленные для глобальной реконструкции ... Но главным толчком развития промзоны должно было стать создание большого современного технопарка на условиях государственно-частного партнерства. Основным фактором развития проекта регион обозначил вхождение в состав учредителей как раз Корпорации развития Среднего Урала…»

На самом деле займ предоставлялся на цели пополнения оборотных средств предприятий холдинга ПТО еще в 2015 году с возвратностью его в тот же год.

Между АО «КРСУ», выступившим в качестве займодавца, и ООО «Торговый дом ПТО», выступившего в качестве заемщика, были заключены следующие договоры:

1) договор займа от 12.03.2015 на сумму 40 млн рублей с уплатой процентов по ставке 15% годовых со сроков возврата займа до 14.09.2015;

2) договор займа от 24.07.2015 на сумму 15 млн рублей с уплатой процентов по ставке 15% годовых со сроков возврата займа до 25.10.2015.

Исполнение обязательств ООО «Торговый дом ПТО» по указанным договорам займа было обеспечено предложенным заемщиком поручительством следующих аффилированных с ним юридических лиц: ОАО «Техторг», ОАО «Управляющая строительная компания «ПТО-Холдинг», ООО Производственное объединение «Научно-исследовательский и проектный институт подъемно-транспортных машин» и ООО «Пышминский лифтостроительный завод». Бенефициаром всех поручителей является бизнесмен Николай Судаков директор ОАО «Техторг».

В материале цитируется фраза источника: «Когда три предприятия там работало, никто так рьяно денег не требовал. Как только была проведена модернизация производства, промышленный парк начал развиваться, сразу захотели вернуть вложенные денюжки...».

На самом деле заемщик возврат займа в установленные договорами сроки не произвел по причине неудовлетворительного состояния его финансово-хозяйственной деятельности, что было характерно для всей группы предприятий, входящих в холдинг ПТО. При этом Корпорация постоянно искала способы урегулирования задолженности по займу.

Необходимый компромисс был найден в 2016 году, в результате чего на основании предложенного заемщиком графика погашения займа сторонами было заключено дополнительное соглашение от 01.12.2016 к действующим договорам займа. Указанное дополнительное соглашение было заключено на условиях погашения задолженности равными ежемесячными платежами в период с 25.03.2017 по 25.04.2018.

После подписания данного соглашения с 25.03.2017 по настоящее время от ООО «Торговый дом ПТО», в нарушение принятых им обязательств по займу, также не поступило ни одного платежа в счет погашения имеющейся задолженности, что свидетельствует о неисполнении должником и его поручителями принятых на себя договорных обязательств и существенно нарушает права и интересы кредитора на возврат переданных по займу денежных средств.

Поскольку задолженность ООО «Торговый дом ПТО» по договорам займа не погашена, а предпринятые меры по урегулированию возникшего спора в досудебном порядке не привели к желаемому результату, АО «КРСУ» вынуждено было обратиться в арбитражный суд с требованием о солидарном взыскании задолженности с ООО «Торговый дом ПТО» и всех его поручителей.

На протяжении всего судебного разбирательства по арбитражному делу АО «КРСУ» предлагало должнику и его поручителям конкретные условия для заключения мирового соглашения, которые ими приняты не были, а именно: частичное погашение займа на момент заключения мирового соглашения с возможностью погашения оставшейся части займа на условиях согласованного сторонами графика платежей под залог имеющегося недвижимого имущества.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 23.03.2018 по делу № А60- 52127/2017 исковые требования АО «КРСУ» к ООО «Торговый дом ПТО» и солидарным поручителям о взыскании с них 73 791 402,48 рублей были удовлетворены полностью (55 000 000 руб. – основной долг, 17 336 302,17 руб. – проценты за пользование займом, 1 255 100,31 руб. – неустойка за нарушение сроков возврата займа и процентов).

Постановлением 17-го арбитражного апелляционного суда от 25.06.2018 вышеуказанное решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без изменений, в настоящее время оно вступило в законную силу.

Возможность урегулирования возникшего спора путем заключения мирового соглашения между сторонами сохраняется на любой стадии арбитражного процесса, в том числе при исполнении судебного акта. АО «КРСУ» готово к заключению мирового соглашения на условиях, обеспечивающих возврат задолженности по займу. Однако каких- либо конкретных предложений по погашению задолженности, в том числе тех, которые бы обеспечивали её погашение, от ООО «Торговый дом ПТО» и его поручителей, не поступало».

В Корпорации развития считают, что распространение искаженной информации используется недобросовестным заемщиком как инструмент ухода от ответственности не только перед Корпорацией развития Среднего Урала и правительством Свердловской области, но и перед сотрудниками возглавляемого им предприятия.

Екатеринбург, Служба информации

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