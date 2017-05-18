«Колхоз «Рассвет», а выше надпись – «это кластер»: как работают ОЭЗ и что делать в Свердловской области (ФОТО)

Публикации за 18.05.17

В Екатеринбурге сегодня стартовала XXV конференция Российского общества оценщиков. Эксперты успели обсудить инвестиционную привлекательность регионов и создание на их территориях особых экономических зон и экономических кластеров. Свердловской области обрисовали хорошие перспективы. В ответ представитель региона пошутил про то, что о Екатеринбурге даже в Москве не все слышали, и признал, что бизнес-сообщество предпочитает решать проблемы своими силами, а не идти в специально созданную для этого правительством организацию.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судя по докладам сегодняшних экспертов, Свердловская область уже должна была попасть в лидеры по инвестиционной привлекательности (на последнем обсуждении этой темы в облправительстве выяснилось, что регион наконец перешел из третьей группы во вторую). По данным председателя Ленинградского областного регионального отделения Российского общества оценщиков Веры Консетовой, в рейтинге инвестпривлекательности Свердловская область относится к группе регионов с высоким потенциалом и умеренными рисками – помимо Среднего Урала там оказалась же только Москва. При этом развивать в области можно сразу несколько направлений, в качестве «драйверов роста» эксперт отметила строительный, приборостроительный, титановый кластеры, кластер грузоподъемного оборудования и фармкластер. И в целом регион старается работать с учетом своих преимуществ и развивать эти площадки.

Подтвердить успехи региона должен был руководитель проектов КРСУ Глеб Мишуков. Он, правда, решил не углубляться особо в результаты работы всевозможных «особых» площадок в регионе, просто перечислил некоторые, слегка упомянув об их особенностях. Он начал с представления области, упомянув, что мы занимаем третье место в стране по грузопотоку после Москвы и Санкт-Петербурга, «многие иностранные компании приходят к нам для открытия бизнеса, буквально сейчас у нас находится финская делегация». После чего рассказал о том, что в регионе создана особая экономическая зона «Титановая долина» и находится она близ города Верхняя Пышма. «Это площадка с готовой инфраструктурой, есть газопровод, можно заходить и строиться», – упомянул Мишуков и перешел к описанию ТОР Краснотурьинск и строительству парка «Богословский». Почему сотрудник КРСУ решил ничего не говорить про вторую очередь «Титановой долины» – осталось непонятным.

После этого Мишуков напомнил, что КРСУ создана в том числе для того, чтобы помочь бизнесу контактировать с властями и продвигать регион как на внутрироссийском рынке, так и на зарубежном. Последнее топ-менеджер компании проиллюстрировал не слишком удачным с точки зрения пиара примером: «Мы, КРСУ, предоставляем информацию о нашем регионе и внутри страны, и для иностранцев. Что греха таить, даже москвичи иногда не знают, где Свердловская область. Был такой случай. Молодой москвич готовил поездку своего шефа и спрашивал, как доехать из Свердловской области в Екатеринбург, поездом удобнее или иначе».

Вера Консетова уточнила, нет ли у КРСУ практики помогать предпринимателям с аудитом или другими бизнес-операциями. Ответ был не впечатляющим. «Мы пытаемся так делать. Мы предлагаем инициаторам проекта помочь с размещением информации о них в открытом доступе и предлагаем другие услуги. Но на практике получается… Российские компании к нам идут или через Москву, и тогда им обычно кто-то там помогает с бизнес-планом. Или это наши. А они то ли стесняются, то ли из-за каких-то других причин, но говорят, сами кого-то найдем», – признался Глеб Мишуков.

Куда больше поводов для гордости нашлось у председателя правления Общества оценщиков Татарстана Дмитрия Захматова. Он рассказал о работающих в республике инвестиционных площадках – в том числе одной из самых успешных в России ОЭЗ «Алабуга» и Иннополисе – и заодно продемонстрировал, за счет чего Татарстану удалось этого добиться. «В России очень много площадок, но, к сожалению, часто бывает так: Колхоз «Рассвет», а выше надпись «кластер», и он почему-то не работает. Проект «Алабуги» создавался после тщательных расчетов. Она создавалась на площадке тракторного завода, была инфраструктура, научный потенциал, оценивали даже природные ресурсы, были люди, кто смог бы там работать. В Амурской области, например, прекрасная идея для ОЭЗ, а работать некому. Ну и, конечно, драйвер успеха в республике – его глава, который постоянно в разъездах, привлекает бизнес в республику. Это всем понятно, без грамотного маркетинга площадка не разовьется. Хорошо получилось в Татарстане, на мой взгляд», – прокомментировал эксперт. Добавим, о Свердловской области он отозвался куце, но положительно. «То, что делалось здесь, это огромный труд – получить столько резидентов…» – заметил оценщик, но мысль развивать не стал.

Добавим, сейчас в «Титановой долине», по сообщениям пресс-службы ее управляющей компании, 11 резидентов. К началу этого года в нее влили почти 3 млрд рублей. Из последних новостей площадки: подключение газа, обещание в 2018 году запустить российско-американское производство Ural Boeing Manufacturing – 2 и сообщения о том, что летом под Салдой все-таки стартует первое производство.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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