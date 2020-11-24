В Свердловской области появится еще одна территория опережающего развития

В Свердловской области будет создана т.н. территория опережающего развития, это следует из постановления за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина. «В Свердловской области статус ТОР получит город Верхняя Тура. Здесь, в частности, планируется запустить инвестиционный проект в сфере деревообработки. Принятое решение позволит диверсифицировать экономику моногородов, создать новые рабочие места и снизить зависимость населенных пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях», – сообщили в пресс-службе правительства России.

Напомним, компании, зарегистрированные в ТОР, могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление ставки федеральной части налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество организаций.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.11.20

В Екатеринбурге полгода не могут открыть второй вестибюль самой популярной станции метро. Денег нет. / Мэрия предлагает закрывать Зеленую Рощу по ночам. / Екатеринбург не планирует тратить деньги на метро, канатную дорогу и новую ветку трамвая. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»