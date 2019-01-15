Власти ищут топ-менеджеров в очередную структуру по привлечению инвестиций в регион

Свердловское министерство инвестиций и развития объявило конкурс по набору руководителей и менеджеров проектов во вновь созданное региональное Конгресс-бюро и Агентство по привлечению инвестиций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», набор требований к соискателям довольно обширный. Например, для кандидата на должность руководителя агентства установлены такие критерии: знание проектного управления, опыт формирования и управления командой проекта, непосредственной разработки и управления проектом (маркетинг проекта, план-график, составление и защита бюджета проекта, реализация проекта); понимание политической, социально-экономической повестки страны и Свердловской области, понимание технологических трендов, национальных проектов и программ; знание основных мер поддержки предпринимателей и инвесторов на территории Российской Федерации, принципов и механизмов работы институтов развития (ФРМ, ФРП, АСИ, ВЭБ, РВК и т.д.); системное мышление, аналитические навыки, ориентация на результат, готовность нести ответственность за весь процесс и конечный результат своей работы и работы команды; английский язык (не ниже Upper-Intermediate); положительная деловая репутация (наличие не менее трех рекомендаций).

Для кандидата на пост руководителя Конгресс-бюро необходим также опыт проведения крупных мероприятий «под ключ» с аудиторией не меньше тысячи человек, а также статусных мероприятий с участием VIP, первых лиц компаний, органов власти.

Добавим, что ни возраст, ни образование соискателей не оговариваются. Подать документы на конкурс можно до 30 января. Кроме резюме, требуется представить свое видение решения задач, стоящих перед Конгресс-бюро (не больше пяти страниц).

Напомним, в Свердловской области уже многие годы работает Корпорация развития Среднего Урала, задуманная как организация для привлечения инвесторов. Решение о создании еще одной структуры со схожим функционалом осенью прошлого года вызвало недоумение у большинства экспертов. «Если инвесторы хотят куда-то вложиться, они ищут такую возможность. Если не хотят – то никакими административными методами их не заставить. В этом агентстве просто будут сидеть 10-15 человек и получать наши с вами денежки», – отмечал финансовый аналитик Виталий Калугин. Тем не менее, в ноябре депутаты Свердловского заксобрания без вопросов одобрили инициативу правительства. В 2019 году новое агентство получит 262 миллиона рублей из регионального бюджета.

Екатеринбург, служба информации

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