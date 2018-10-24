КРСУ недостаточно: в Свердловской области создадут агентство по привлечению инвестиций

В Свердловской области создаётся новая автономная некоммерческая организация – Агентство по привлечению инвестиций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании комитета заксо по промышленной политике и. о. министра по управлению госимуществом Сергей Зырянов. Новая АНО будет заниматься поиском инвесторов для региона, продвижением его как места проведения крупных межрегиональных и международных деловых и культурных мероприятий. В текущем году на создание агентства выделят из бюджета 10 тысяч рублей, на 2019 запланировано уже 262 млн рублей – из сметы программы по повышению инвестпривлекательности региона.

Предложение МУГИСО вызвало вопросы. Председатель комитета, депутат Альберт Абзалов поинтересовался, зачем создавать ещё одну структуру, если раньше для таких же целей была создана Корпорация развития Среднего Урала. «Она что, не справляется?" – спросил Абзалов.

Депутату ответил замминистра инвестиций и развития Александр Породнов. По его словам, в министерстве изучили опыт других регионов, после чего пришли к выводу, что корпорация должна заниматься текущей деятельностью вроде строительства конгресс-центра, а именно для продвижения региона и подачи заявок на проведение крупных мероприятий нужна новая организация.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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